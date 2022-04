“Trailer da Vacina” chega ao conjunto Odete Rosado nesta quarta, 6

A campanha “Mossoró Vacina”, da Prefeitura de Mossoró, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira (6) mais uma etapa da vacinação itinerante da Covid-19. Desta vez a ação vai atender aos moradores do conjunto Odete Rosado.

O trailer da vacina estará estacionado ao lado da panificadora “Os Mundinhos”, no conjunto Odete Rosado. A equipe de vacinação ficará no local das 8h às 11h. Segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, o objetivo do trailer da vacina é levar a vacinação para os pontos mais distantes de Mossoró.

A secretária reforça ainda que o trailer da vacina está a cada semana em um local diferente. Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima reforça que ainda há muitas pessoas com o esquema vacinal da Covid-19 em atraso. Segundo ele, muitas crianças estão com a segunda dose em atraso e chama atenção das mães, pais ou responsáveis para levarem as crianças aos pontos de vacinação.

No trailer da vacina serão disponibilizadas todas as vacinas contra a Covid-19. D1 (1ª Dose); D2 (2ª Dose); DR (Dose de Reforço); DPed (Dose Pediátrica) e 4ª Dose. E ainda as doses da Influenza para trabalhadores da Saúde e idosos acima de 60 anos. E sarampo para trabalhadores da Saúde.