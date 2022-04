Homem é morto a tiros em via pública no bairro Lagoa Seca, em Apodi

A Polícia Militar do município de Apodi registrou um crime de homicídio no final da noite desta terça-feira (5), no bairro Lagoa Seca.

De acordo com informações da PM, a vítima, identificada como Jeferson Inácio de Alencar, de 29 anos, estava na calçada de uma residência, na Rua Reis Magos, quando foi surpreendido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta, já atirando.

Jeferson não teve tempo de reagir. Ele morreu sentado na calçada, antes da chegada do socorro médico.

Ainda segundo a PM, no dia 25 de janeiro deste ano ele já havia sofrido outro atentado a tiros, mas havia conseguido escapar com vida.

A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime. A única coisa que se sabe até o momento é que a vítima era usuária de drogas.

O corpo de Jeferson foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exame de necropsia e será liberado para sepultamento.