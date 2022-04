Homem é preso pela PF no momento em que recebia dinheiro falso pelos Correios em Pau dos Ferros

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (6), em Pau dos Ferros, Região do Alto Oeste Potiguar, um homem acusado do crime de moeda falsa. Com ele foram encontradas R$ 4 mil em cédulas falsificadas recebidas via postal.

A prisão aconteceu graças ao trabalho em parceria mantido com a área de segurança corporativa dos Correios em Natal.

Durante a fiscalização conjunta e, após inspecionada pelo aparelho de raios X, uma encomenda levantou suspeita e foi separada, até que a entrega pudesse ser acompanhada pelos policiais.

Por ocasião do posterior recebimento, o envolvido recebeu voz de prisão e foi levado para os procedimentos de autuação na Delegacia da PF em Mossoró.

Indiciado pelo crime de moeda falsa, o homem foi submetido a exame de corpo de delito no ITEP e, em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde permanece à disposição da Justiça.