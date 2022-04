Comandante diz que a PM está atenta a pichações com inscrição “Massacre” em praça e escola

O comandante do 12º Segundo Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel Andrelino, conversou com a imprensa nesta quinta-feira (7), sobre pichações com a inscrição “Massacre”, encontrada em Mossoró e Serra do Mel.

As inscrições foram vistas em um muro na praça do Vingt Rosado e também em um quadro de uma sala de aula, numa escola de Serra do Mel e deixaram pais e moradores preocupados. Em uma delas, havia também uma data, 8 de abril.

O Tenente-coronel Andrelino informou que as forças de segurança, Polícias Militar e Civil, já estão atuando no caso, investigando quem seriam os autores das pichações, bem como para coibir possível ato criminoso.

Andrelino também informou que estas pichações não são novidades, todos os anos esse mesmo ato se repete, mas que a Polícia Militar leva o caso com a devida seriedade para que isto não ocorra.

"Lógico, a polícia vai agir de forma preventiva, nós vamos atuar, nós vamos manter o policiamento no local, nós vamos agir proativamente, mantendo a viatura, colhendo dados, entrevistando alunos, colhendo as informações para que isto não aconteça. Se vai acontecer ou não, se foi uma brincadeira ou não, nós estamos presentes para dar apoio no que precisar”, disse.

O comandante pediu, ainda, que a população evite o estado de pânico, pois a polícia está agindo, e que qualquer informação que possa ajudar a identificar os autores, seja comunicada à PM pelo 190 ou à PC pelo 181, com garantia de anonimato.