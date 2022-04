Asfalto na avenida Mota Neto traz melhorias em acessibilidade e mobilidade urbana

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), segue com as obras de pavimentação asfáltica da avenida Mota Neto, no bairro Aeroporto. Os investimentos realizados ofertarão melhorias em mobilidade urbana e acessibilidade

.O asfaltamento da avenida começou na quinta-feira (31) e avança em ritmo acelerado. Trata-se de uma obra que chega para atender uma demanda histórica dos moradores e comerciantes da região que aguardavam há décadas a pavimentação asfáltica.

O investimento do Executivo municipal é de aproximadamente 1,9 milhão de reais. A obra contempla 1.800 metros de extensão numa das principais vias da região, interligando a avenida João da Escóssia com a rua Felipe Camarão. São 22 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica.

Além das melhorias em mobilidade urbana e acessibilidade, as obras de asfaltamento na avenida representam valorização dos imóveis localizados na região, bem como impulsionam o comércio local.