Haitianas são presas no RN tentando embarcar para Portugal usando passaportes furtados

As mulheres de 36 e 37 anos foram presas pela Polícia Federal, no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Elas tinham como destino final a cidade de Paris, na França. Elas foram detidas no momento em que se apresentaram no guichê da Polícia Federal. Ao conferir a documentação, os policiais verificaram que havia um registro de alerta na Interpol, feito pela polícia francesa, noticiando que a numeração ali apresentada pertencia a dois passaportes que haviam sido furtados de cidadãs francesas.