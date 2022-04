CAIXA libera consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do FGTS

A CAIXA lançou, nessa sexta-feira (08), uma nova versão do aplicativo FGTS, com funcionalidades para consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do FGTS.

Pela nova versão, disponível para download na App Store e Google Play Store, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado.

Também será possível realizar a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital.

Com as novas funcionalidades, o trabalhador poderá, ainda, informar que não deseja receber o Saque Extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS.

Também na nova versão do app FGTS, caso já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador, ainda assim, pode optar pelo desfazimento do crédito automático na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro de 2022.

Importante lembrar que, caso o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.





CONSULTAS PELO SITE DA CAIXA

Também a partir desta sexta-feira (08), pela página fgts.caixa.gov.br, é possível ao trabalhador consultar se tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS, assim como a data de crédito, conforme calendário de pagamento.





SAIBA MAIS SOBRE O SAQUE EXTRAORDINÁRIO DO FGTS

O Saque Extraordinário do FGTS, instituído pela Medida Provisória nº 1.105/22, ocorrerá uma única vez, considerando o saldo disponível na data de realização do débito na conta do Fundo, até o limite de R$ 1 mil por trabalhador.

Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo.





CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

A ação de pagamento, que ocorrerá de 20/04 a 15/06, prevê a retirada de aproximadamente R$ 30 bilhões por cerca de 42 milhões de trabalhadores. O crédito é feito de forma escalonada, conforme calendário abaixo, que segue o mês de nascimento do trabalhador.









COMO MOVIMENTAR O SALDO



O Saque Extraordinário do FGTS será creditado em Conta Poupança Social Digital de titularidade do trabalhador, que poderá ser movimentada por meio do Aplicativo CAIXA Tem.

Por meio do CAIXA Tem, é possível receber e transferir dinheiro, poupar, pagar boletos, receber pagamentos e transferências via Pix e realizar compras usando a maquininha com QR Code.

Além disso, com o cartão de débito virtual, é possível fazer compras em aplicativo de entrega ou de vídeo/música preferido e compras pela internet.