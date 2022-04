Prefeitura de Grossos entrega 86 licenças ambientais aos salineiros artesanais

A Prefeitura Municipal de Grossos, em parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), através da emenda do deputado Souza, realiza nesta sexta-feira (08), a entrega de 86 licenças ambientais para os salineiros artesanais de Grossos, por meio do projeto Ekosal.

Grossos é o único município onde ainda existe e resiste a produção de sal não mecanizada e conta com 173 salinas artesanais distribuídas em seu território, sendo 130 delas na comunidade do Córrego, 29 no Boi Morto, 12 no bairro coqueiros e 2 na comunidade de Areia Alvas. O objetivo do projeto é a regularização ambiental da salinas artesanais do município.

Em dezembro de 2021, a prefeita Cinthia Sonale realizou a entrega das primeiras 68 licenças ambientais aos produtores artesanais, e nesta sexta-feira outras licenças serão concedidas.

“É uma alegria poder entregar aos salineiros essas importantes licenças que trazem além da oportunidade regularizar a situação das salinas juntos aos órgãos ambientais, a oportunidades de conseguir financiamentos junto aos bancos, como também linhas de créditos para investir na expansão da atividade salineira, beneficiando o comércio local. E o mais importante, a realização do sonho de toda uma vida, muitas dessas salinas foram passadas de pai para filho, então tem também um valor afetivo”, disse a prefeita Cinthia Sonale.

O projeto Ekosal atua junto aos salineiros artesanais de Grossos desde o ano passado na gestão da prefeita Cinthia Sonale. As licenças serão entregues esta sexta-feira (08) as 07h na Câmara Municipal.