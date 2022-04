Morador de rua é encontrado morto em açude na região do Rincão, em Mossoró

O corpo de Francisco Genivan da Silva, de 48 anos, foi encontrado por volta das 9h desta segunda-feira (11). A perícia preliminar no local aponta para afogamento como a causa da morte. De acordo com o perito Bene Lemuel, não foram encontradas marcas de violência no corpo da vítima. Amigos que estavam no local contaram à reportagem do MOSSORÓ HOJE que Genivan havia ido até o local para beber, na tarde deste domingo (10), e não foi mais visto. Nesta manhã os amigos saíram a procura dele e avistaram o corpo boiando na água.