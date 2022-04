Obra de recuperação da RN que liga Grossos a Tibau será iniciada dia 18. A garantia do início da obra foi dada graças ao esforço da prefeita de Grossos, Cinthia Sonale em audiência com a governadora em Natal. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, para que a obra pudesse ser executada pela Construtora CLC, foi necessário novo projeto executivo. “Quero assegurar que a partir desta terça começa a mobilização com envio das máquinas”, afirmou. A obra será iniciada no dia 18 deste mês e o prazo para a entrega está previsto para 18 de maio.

A restauração da RN litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos ao município de Tibau, sairá do papel. Depois de duas reuniões com a governadora Fátima Bezerra, nesta semana que passou a prefeita Cinthia Sonale voltou a se encontrar com Fátima e obteve a resposta que queria, além do prazo para início e entrega da obra.

O desenvolvimento do turismo grossense depende, também, da boa conservação do acesso e da ligação entre as duas cidades praianas que apresentam considerável visitação durante o período de veraneio. Recentemente Grossos entrou no Mapa do Turismo Brasileiro, indicando que a partir de agora a cidade pode ser a opção de turistas de todo o País e precisa estar com sua estrutura adequada.

Sabendo dessa nova realidade e da importância do turismo para a economia local, regional e estadual, a prefeita Cinthia Sonale não tem medido esforços para garantir que o setor seja visto, realmente, como algo que possa proporcionar a geração de emprego e renda.

“Com certeza o turismo vai despontar. Nossa atenção também se volta para a área e não vamos descansar um minuto sequer para que Grossos seja inserido no roteiro do turismo nacional”, disse a prefeita.

Sobre a RN Dehon Caenga, a prefeita frisou que a estrada precisa de atenção e que está fazendo a sua parte. Agora, com a garantia da governadora Fátima Bezerra, de que os serviços têm prazos para serem iniciados e finalizados, Cinthia vê que a situação vai se transformar.

De acordo com a governadora Fátima Bezerra, a obra será executada pela Construtora CLC. Na presença da prefeita Cinthia Sonale, Fátima perguntou ao diretor da construtora, Célito Luiz, sobre os prazos.

“Prefeita, Graças a Deus a recuperação da estrada de Grosso/Tibau vai ter início. Para que isso acontecesse foi necessário novo projeto executivo. Quero assegurar que a partir desta terça começa a mobilização com envio das máquinas”, afirmou.

O diretor da Construtora CLC completou que a obra em si será iniciada no dia 18 deste mês e que o prazo para a entrega está previsto para 18 de maio.

Diante disso, a governadora perguntou para Cinthia: “Prefeita, vai ser seu presente de aniversário?”. A resposta de Cinthia não poderia ser outra: “sim, vai ser e a população de Grossos é quem ganha”. A governadora deixou para comunicar a prefeita sobre a obra dias antes do aniversário de Cinthia, que transcorre nesta segunda-feira, 11/03.