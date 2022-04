Réu é condenado por tentativa de homicídio simples; pena é de 3 anos no regime aberto

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da comarca de Mossoró decidiu pela condenação de Severino Pereira Neto, de 36 anos, conhecido como “Nego”, pela tentativa de homicídio de Elionaldo de Almeida Silva Filho.

O crime aconteceu no dia 10 de dezembro de 2006, no Bar da Nilza, localizado no bairro Barrocas, em Mossoró.

Já o júri popular do réu foi realizado na manhã desta terça-feira (12), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, tendo sido presidido pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Severino foi acusado de, no dia do crime, ter chegado de bicicleta ao local onde estava a vítima e desferido três disparos de arma de fogo contra ela, tendo essa conseguido fugir se escondendo atrás de uma mesa de sinuca.

A motivação do crime seria uma discussão que vítima e acusado tiveram, no dia anterior ao crime, por causa de uma mulher.

O Ministério Público foi representado pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro, que apresentou a denúncia e pediu a condenação do réu por tentativa de homicídio qualificada, tendo como qualificadora a motivação fútil.

Já a defesa do réu foi realizada pelo advogado Antônio Thomaz Neto.

Ouvidas as versões da promotoria e da defesa, o júri decidiu pela culpa do réu no caso. Com a decisão, o juiz Vagnos Kelly leu a sentença com a dosimetria da pena ficando em 3 anos no regime aberto.