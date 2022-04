Prefeitura de Mossoró promove passeio ciclístico na abertura do movimento "Maio Amarelo"

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) montou uma programação diferente para o movimento "Maio Amarelo". Na abertura do evento, em 1º de maio, a secretaria promoverá um passeio ciclístico com objetivo de alertar a população sobre a importância de um trânsito seguro.



Para participar do passeio o interessado deve realizar a inscrição no site oficial do município. O regulamento e a página de inscrição serão lançados nesta quarta-feira (13). Titular da Secretaria de Segurança, Cledinilson Morais adianta que para garantir a inscrição é necessário trocar dois quilos de alimentos não perecíveis pelos kits do passeio (camiseta e pulseira).



“É um momento de conscientização. Vamos realizar o passeio para chamar atenção da sociedade sobre os cuidados para um trânsito mais seguro. Para participar basta fazer a inscrição de forma gratuita, on-line, e confirmar a participação com a troca de dois quilos de alimentos pela camiseta personalizada do evento e a credencial”, contou.



Além de estimular o uso de bicicletas como atividade física esportiva, na promoção da saúde e bem-estar, o passeio tem caráter solidário, já que todos os alimentos arrecadados com as inscrições serão doados a instituições filantrópicas.



O ponto de partida do Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022 será às 6h30 no Corredor Cultural, localizado na avenida Rio Branco, centro da cidade. Ao todo serão 14,7 km de extensão, com pontos de apoio onde haverá distribuição de brindes, garrafinhas de água e frutas para hidratação. No final do passeio será entregue medalha de participação.