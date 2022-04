Comandante do 2º CIPRv fala sobre a Operação Semana Santa nas rodovias do RN

O Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário do Rio Grande do Norte, Major Emerson, falou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE sobre as ações que serão realizadas durante a Operação Semana Santa.

Segundo o major, a intenção é coibir os ilegalidades e ocorrências de grande porte, tais como acidentes com vítimas, nas rodovias do estado.

A operação será iniciada às 7h desta quinta-feira (11), seguindo até às 7h da segunda-feira (18), com efetivo extra, para compor as viaturas e aumentar o poder de fiscalização.

As principais rodovias fiscalizadas serão a 013, de acesso à cidade de Tibau, a 016, na região de Assú, a 117, de acesso a região no médio oeste, e a 015, sentido Baraúna e estado do Ceará.