Após realizar arrastão em residência, dupla entra em confronto com a PM; um morre e outro é baleado

De acordo com o Delegado Valtair Camilo, um casal chegou à delegacia de plantão, na noite desta terça-feira (12), alegando que estava fazendo uma faxina em casa, com o portão aberto, quando dois indivíduos chegaram ao local a pé e invadiram a casa.

Os dois, armados com pistolas e agindo com agressividade, fizeram um arrastão na residência do casal, levando joias, dinheiro, televisão, uma motocicleta, entre outros itens.

Assim que os suspeitos deixaram o local, a Polícia Militar foi acionada. Uma viatura que estava próxima ao local iniciou uma perseguição.

Durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram a agressão. Na troca de tiros, os suspeitos, identificados como Naedson Carapina Vieira, de 22 anos, e Francisco de Assis da Silva Lima, de 30 anos, foram alvejados e socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Naedson acabou não resistindo ao ferimento, morreu após dar entrada na unidade. Já Francisco, recebeu atendimento médico e, depois de liberado, foi autuado e preso em flagrante.

Parte dos pertences roubados foi recuperado e devolvido ao casal.