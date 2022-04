PM registra duplo homicídio no assentamento Paraná, município de Itaú

As vítimas foram identificadas como João Pereira de Souza e Renata Cardoso da Costa, ambos proprietários de Casas de Drinks, nos municípios de Riacho da Cruz (do homem) e Itaú (da mulher). O crime aconteceu por volta das 21h30 desta terça-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, os dois estavam no Bar da Fazendinha quando foram executados por dois homens. Os corpos foram removidos para sede do Itep, em Pau dos Ferros. A Polícia Civil vai investigar o caso.