Prefeitura de Mossoró já contratou 343 professores temporários em seis meses

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), já convocou, em apenas seis meses, aproximadamente 350 professores temporários aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2021. A mais recente convocação aconteceu nesta quarta-feira (13). É a sétima chamada publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

“Seguimos convocando os professores celetistas para atenderem demandas emergenciais e provisórias da Rede Municipal de Ensino. Esses profissionais assumem vagas decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporários. Definimos a lotação desses professores conforme a necessidade da Rede, tanto na zona urbana quanto na zona rural”, destacou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

Os candidatos convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, entre os dias 18 e 19 de abril, para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no JOM desta quarta.

Os docentes convocados irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e Ciências. No total, o Processo Seletivo Simplificado ofertou 279 vagas. Conforme o edital do processo, a seleção ainda contempla a formação de cadastro de reserva para o triplo do total de vagas. Os professores temporários devem cumprir jornada de 30 horas semanais, sendo 25 horas em sala de aula e cinco horas para planejamento escolar.