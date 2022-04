Idoso morre em capotamento na RN-117, entre Mossoró e Governador

Um idoso morreu em um acidente de trânsito do tipo capotamento, no final da tarde desta quarta-feira (13), na RN-117, no trecho entre os municípios de Mossoró e Governador Dix-sept Rosado.

A vítima foi identificada como Antônio Caetano da Silva, de 61 anos. Ele seguia como passageiro em uma caminhonete tipo S10.

O idoso havia contratado o motorista com o veículo para fazer um frete, carregando cobre até a cidade de Caraúbas.

O condutor, que teve apenas ferimentos leves, contou aos policiais que, em determinado momento da viagem, uma das rodas do veículo soltou e ele perdeu o controle, saindo da pista.

Quando conseguiu retornar, o carro capotou. Antônio Caetano ficou preso às ferragens e morreu no local.

Uma ambulância de resgate do corpo de bombeiros foi acionada, para remover a vítima do carro. Uma unidade do Samu também esteve no local para constatar o óbito do passageiro e prestar socorro ao motorista.

O corpo de Antônio foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde será necropsiado e liberado para sepultamento.