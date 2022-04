Advogado cogita pedir prisão preventiva de outros envolvidos no caso Eliel

Uma pessoa calma, gentil, educada e super estudiosa. Um filho maravilhoso para meus pais. Um irmão sem igual para mim. Um amigo prestativo. Uma pessoa extremamente humana.

Assim descreve Lizandra Cavalcante o perfil do irmão, Eliel Cavalcante, de 25 anos, morto a tiros sábado (8) passado por Junior Preto, que está foragido da justiça.

O advogado Francisco Edson Lobão narra como se deu os fatos e afirma que o crime revela o perfil homofóbico, machista, preconceituoso, ódio da vítima devido a sua opção sexual.





De posse dos fatos, a Justiça já decretou a prisão preventiva de Junior Preto. Edson Lobão disse que analisa a possibilidade de pedir a prisão dos outros envolvidos.

Segundo o advogado, o criminoso Junior Preto (foto abaixo) agiu de forma premeditada e com apoio de outras três pessoas, de forma covarde, enquanto Eliel era uma pessoa muito querida por todos.





“Para quem não o conhecia, esse era o meu irmão, Eliel Júnior. Em fevereiro ele completou 25 anos, era bacharel em direito, foi aprovado no exame da ordem (oab) quando ainda estava na faculdade e recém aprovado na primeira fase do concurso da Polícia Militar no estado do Ceará, ele estava se preparando para o TAF”, diz Lizandra Cavalcante.

“Júnior sempre foi uma pessoa calma, gentil, educada e super estudioso. Um filho maravilhoso para os meus pais. Um irmão sem igual pra mim. Um amigo prestativo. Uma pessoa extremamente humana”, acrescenta Lizandra Cavalcante.

A jovem Lizandra diz mais: “Dia 09/04 (no último sábado), Júnior partiu da pior forma possível. Meu irmão foi vítima de um crime de ódio. Um homem (junto com outros homens) decidiu tirar a vida do meu irmão!”, diz.

Lizandra segue o que diz o advogado Francisco Edson Lobão quanto ao motivo: HOMOFOBIA! Foi por puro ódio! Puro preconceito! Puro machismo!”.

“Foi pela ignorância desses homens que hoje eu e minha família choramos pela partida precoce do meu irmão. Eu não consigo acreditar, eu não consigo aceitar! É uma mistura de revolta, tristeza e indignação. Meu irmão partiu, mas nós que aqui ficamos estamos lutando e lutaremos quanto for preciso para que a justiça seja feita!! QUEREMOS JUSTIÇA POR ELIEL!!!” conclui Lizandra Cavalcante, que ainda esta semana pretende conversar com o promotor de Justiça do caso, para receber orientações de como a família pode ajudar ao Ministério Público Estadual há fazer justiça.

Solidariedade

A deputada federal Natalia Bonavides e a deputada estadual Isolda Dantas postaram nota em suas redes sociais se solidarizaram com a família de Eliel Junior

isoldadantaspt





Nossa solidariedade à família e amigos de Eliel e seu companheiro e nosso compromisso de luta e #JustiçaPorEliel

#justiçaporeliel #justiçaporelielferreira

nataliabonavides





LGBTfobia mata! Sete tiros separaram Eliel da sua família, do seu amor, dos seus sonhos... #JustiçaPorEliel