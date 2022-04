TRÂNSITO É VIDA: Luiz Correia ensina como usar a Faixa de Desaceleração

São aqueles recuos que tem nas rodovias, antes dos retornos, que o motorista, motoqueiro ou ciclista, segundo Luiz Correia, deve desacelerar com cuidado para entrar e logo em seguida fazer o retorno desejado com segurança. Ele dá dica também de como usar a faixa de aceleração.

O titular da Coluna Trânsito é Vida, Luiz Correia, visitou os 17 km do Complexo Viário do Abolição, em Mossoró-RN, para orientar como reduzir as chances de se envolver em acidentes neste trecho de rodovia federal em Mossoró-RN.

O ponto escolhido por Luiz Correia foi a faixa de desaceleração e faixa de aceleração, que existem nos retornos.

São aqueles recuos que tem na pista, antes dos retornos, onde o motorista, motoqueiro ou ciclista, segundo Luiz Correia, deve desacelerar para entrar neles e logo em seguida fazer o retorno desejado com segurança.



Após o retorno tem outro recuo na pista, que o motorista, motociclista ou ciclista deve usar para adentrar na rodovia sem atrapalhar o fluxo natural dos carros que já estão em deslocamento.

Neste caso, segundo Luiz Correia, deve conferir com muita atenção o retrovisor se não tem veículo em velocidade, para só então acelerar e entrar na rodovia com segurança.