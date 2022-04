Polícia registra 3 assassinatos e 4 tentativas na região de Mossoró-RN

As ocorrências foram registradas na zona rural de Upanema/RN (Vítima Francisco de Assis), nos bairros Planalto 13 de Maio (vítima Paulo Felipe) e Dom Jaime Câmara, em Mossoró, e na área urbana de Apodi/RN (Vítima Elviro Junior)

O Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), coordenadoria regional de Mossoró, registrou três ocorrências de assassinatos na região de Mossoró no período dia 14 ao dia 16 de abril. Neste mesmo intervalo, a Polícia Militar registrou 4 ocorrências de feridos a bala.

A primeira ocorrência de assassinato foi registrado em território do município de Upanema. A vítima foi o agricultor Francisco de Assis de Sousa, de 63 anos.

Francisco de Assis havia desaparecido de casa em seu carro no dia 12 de abril e foi encontrado morto no final da tarde de quinta-feira, dia 14, na comunidade do Palheiros III.

O veículo que estava não foi encontrado, o que leva a Polícia a suspeita que ele tenha sido vítima de latrocínio: Assalto seguido de morte. O corpo foi sepultado em Assu.

A segunda ocorrência de Conduta Violenta Letal Intencional (CVLI), ocorreu no bairro São Sebastião, perto do Parque de Vaquejada em Apodi-RN.

A vítima é conhecida por Elviro Junior. Na ocasião deste assassinato, havia uma criança de dez anos no lugar e também terminou baleada e socorrida para o HRTM, em Mossoró.

A terceira ocorrência de assassinato foi registrada no sábado, dia 16, no bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró. Teve como vítima Paulo Felipe de Araújo, o Pamonha.

Os policiais que atenderam a ocorrência receberam informações que Paulo Felipe é foragido de Justiça e, não se sabe por qual razão, foi executado com mais de 30 tiros de pistola 380.

A suspeita dos policiais é que este caso tenha relação com a tentativa de homicídio contra o jovem Eriswagner Lucas Martins da silva, de 19 anos, ocorrido na sexta-feira, dia 15.

É que Eriswagner, quando estava sendo socorrido, disse que quem atirou nele foi Paulo Felipe, usando uma espingarda calibre 12, no momento que fumava com amigos.

Esta e uma das linhas de investigação da Polícia para esclarecer o assassinato de Paulo Felipe e também o ataque com tiro de doze a Eriswagner, ocorrido na sexta-feira santa.





Dom Jaime Câmara

Francisco Carlos Honório Bezerra e Antônio Josemar da Silva foram atendidos no Hospital Regional Tarcísio Maia com ferimentos a tiros.

A Polícia relatou que Josemar bebia num bar quando chegou Francisco Carlos reclamando que ele havia agredido sua filha. Josemar vive com a ex-mulher de Francisco Carlos.

Josemar não gostou da reclamação, sacou o revólver e atirou em Francisco Carlos, que, por sua vez, tomou a arma dele, e lhe deu dois tiros, que os atingiu sem gravidade.

Após a ocorrência, Francisco Carlos foi para o HRTM e Josemar para casa, onde foi preso e também levado pela Polícia para receber cuidados médicos no HRTM.

Quando foi preso em casa, Josemar ainda estava com a arma do crime. Após ter sido atendido no HRTM, foi levado para ser autuado em flagrante na DP de Plantão.