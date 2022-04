Motorista atropela e mata três ciclistas na BR-406 em Guamaré

Três ciclistas morreram após serem colhidos violentamente por um veículo, enquanto pedalavam às margens da BR-406, no município de Guamaré.

O caso aconteceu no início da noite deste domingo (17). As vítimas foram identificadas como Odair José da Rocha, de 41 anos, Renato José Malaquias, de 37 anos, e Carlos Eduardo dos Santos, de 63 anos.

Os três eram residentes da comunidade Baixa do Meio. Um quarto ciclista, que estava com o grupo, mas não foi atingido, confirmou que o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Os corpos dos três homens foram removidos para o Itep de Mossoró. A Polícia Civil está investigando o caso, a fim de identificar o motorista do veículo.