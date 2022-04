PF combate organização criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de capitais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Veios, visando dar cumprimento a treze mandados de prisão preventiva e vinte e dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos municípios de Natal/RN, Parnamirim/RN, João Pessoa/PB e Recife/PE.

A operação está sendo realizada em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar e Força-Tarefa de Segurança Pública SUSP.

A investigação, iniciada no final do ano de 2021, objetiva desarticular organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais que atuava principalmente na região metropolitana de Natal/RN, utilizando como base a comunidade de “Mãe Luiza”.

Durante as investigações, foram identificadas as principais lideranças da facção criminosa que domina o tráfico de entorpecentes e de armas naquela localidade, valendo-se de pontos de armazenamento e comércio da substância ilícita, bem como a criação de uma rede estruturada de pessoas voltadas para a traficância.

Assim, além dos chefes do grupo, serão responsabilizados, também, os fornecedores e distribuidores da droga.

Nesse ponto, a cúpula da organização criminosa, instalada em João Pessoa/PB, adquiriu, tanto naquele estado, quanto no Rio Grande do Norte, diversos bens móveis e imóveis com os lucros obtidos através da atividade ilícita, os quais tiveram sua origem e propriedade ocultados e dissimulados.

Os presos nesta operação serão encaminhados para as sedes da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n.º 9.613/1998), dentre outros em apuração.

O nome da operação é uma alusão à “Batalha de Veios”, na qual o Exército Romano realizou um cerco à cidade etrusca de Veios, com estratégias bem-sucedidas, que levaram Roma a vitória e conquista daquele território.