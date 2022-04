MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/04/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

MPRN diz que recebeu prestação de contas de cirurgias eletivas e informou a Styvenson

Secretário adjunto de transportes de Guamaré dirigia carro que atropelou e matou ciclistas

OAB estadual pede que Delegada Geral designe um delegado especial para o caso Eliel Junior

Empresas interessadas em adquirir cotas de patrocínio do MCJ 2022 já podem entregar documentação

“Asfalto no Bairro” avança com pavimentação em ruas e avenidas no Aeroporto

Carreta pega fogo na entrada de Mossoró e parte da BR-304 é interditada

Golpe na Internet: saiba o que fazer caso seja vítima de um crime digital

Moradores de Upanama fazem protesto nas ruas cobrando abastecimento de água

Mais um homicídio é registrado na região do Papoco, Bairro Planalto 13 de Maio

Reajustes salariais da educação do RN na atual gestão já somam 50,25%

Aneel aprova reajuste de 19,87% no valor da conta de energia do RN

Serra do Mel: Entra em atividade usina solar que vai produzir energia suficiente para abastecer 400 mil residências