Ruas e avenidas do bairro Aeroporto recebem pavimentação do programa “Asfalto no Bairro”

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), dá sequência ao programa “Asfalto no Bairro”, transformando a realidade de ruas e avenidas em todas as regiões da cidade. No bairro Aeroporto, além da avenida Mota Neto, vias como a Raimundo Nonato Chaves e a Luiz Teotônio de Paula recebem as obras de pavimentação asfáltica, melhorando a qualidade de vida da população.



A moradora Raimunda de Lima, que reside na rua Raimundo Nonato Chaves há 39 anos, lembra que antes do asfalto a via estava deteriorada, com paralelepípedos soltos em grande parte da extensão da rua. “Algumas pedras já estavam levantadas. No caso, passando o asfalto, fica melhor para o trânsito, fica bom para todo mundo, na verdade. Eu achava que aqui ia ficar só no calçamento mesmo, não achei que fosse passar o asfalto não”, destacou.



O morador Antônio Mota também comemora a chegada do asfalto. “É muito bom, porque pelo menos a gente não vê buraco, pedras arrancadas no meio da rua, que às vezes dava até prejuízo. Está ótimo, viu? Muito bom mesmo”, celebrou o aposentado, que reside na rua Raimundo Nonato Chaves há 40 anos.



Nas ruas Raimundo Nonato Chaves e Luiz Teotônio de Paula, as obras alcançam uma extensão de aproximadamente 900 metros e um investimento de cerca de R$ 650 mil. O prefeito Allyson Bezerra fiscalizou, na tarde desta terça-feira (19), o serviço executado no bairro. O chefe do Executivo local reforçou que a pavimentação nessas vias do Aeroporto possibilita a interligação com outras importantes ruas e avenidas na região.



“Aqui nessa região a gente está interligando essas ruas até a Mota Neto, que também foi asfaltada, fazendo um trabalho iaté as proximidades do Hospital Regional Tarcísio Maia, os bairros Aeroporto e Nova Betânia. A Prefeitura está fazendo esse investimento, levando o asfalto para além do centro da cidade, que era o nosso objetivo, que a gente pudesse chegar aos bairros, que a gente pudesse chegar em locais que, até então, a Prefeitura não estava chegando com o asfalto”, frisou o gestor, acrescentando:



“Esse é o maior programa de investimento de asfaltamento de ruas e avenidas da história da cidade de Mossoró. Até o final do ano, nós vamos ter investido mais de R$ 23 milhões de pavimentação asfáltica”, afirmou Allyson Bezerra, anunciando ainda para os próximos dias uma nova licitação para contratação da empresa que ficará responsável pela pavimentação asfáltica de vias em bairros como Planalto 13 de Maio, Liberdade, Dom Jaime Câmara, Vingt Rosado, Alto de São Manoel e Sumaré.