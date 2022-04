Loja pega fogo no Centro de Mossoró; incêndio teria começado no depósito

A loja Solar Magazine, localizada próximo à Caixa Econômica da rua Coronel Gurgel, no Centro de Mossoró, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (20).

O incêndio foi iniciado na parte superior da loja, onde fica localizado o depósito. Havia 8 funcionários dentro do imóvel na hora, mas todos conseguiram deixar o local rapidamente, sem que ninguém ficasse ferido.

O tempo de resposta do corpo de bombeiros foi muito rápido, tendo estes conseguido controlar as chamas em pouco mais de uma hora após o início da ocorrência.

Os bombeiros contaram, ainda, com o auxílio de um carro-pipa, acionado pela defesa civil de Mossoró, para evitar que as chamas se propagassem para as lojas vizinhas.

De acordo com o Tenente Correia, do CBM, as evidências preliminares indicam que o incêndio teria sido provocado por um problema elétrico, provavelmente em um ar-condicionado que encontrava-se em curto-circuito.





Uma equipe da Cosern também foi acionada ao local para interromper o fornecimento de energia do prédio, para evitar novos acidentes.

O coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Alcivan Gama, explicou que, após apagadas as chamas, já foi realizada uma vistoria preliminar nas lojas vizinhas à Solar Magazine e não há risco a essas estruturas.

A partir de agora será realizada uma perícia na loja atingida para apurar as causas e responsabilizações pelo incêndio e, caso fique constatada alguma irregularidade, os proprietários serão acionados.









ATUALIZAÇÃO - 10H50

Logo após a saída da nossa equipe do local, a fachada do prédio acabou arriando por cima da fiação elétrica. O corpo de bombeiros e a defesa civil, que ainda se encontram no local, estão realizando a remoção da estrutura para que esta não atinja pedestres. A área continua isolada.