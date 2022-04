Agricultor e o filho são mortos a tiros na zona rural de Marcelino Vieira/RN

Polícia Militar, Polícia Civil e o ITEP, de Pau dos Ferros, foram acionados ao locado para iniciar as investigações, que ficará a cargo do delegado Célio Fonseca, titular da Delegacia de Policia Civil de Marcelino Vieira. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações, o cidadão pode ligar no 190.

O agricultor Antônio Avelino Sobrinho, conhecido por Dedé, de 86 anos, e o filho dele, Janduir Antônio da Costa, de 63 anos, foram mortos a tiros na porta de casa na noite desta quinta-feira, dia 21 de abril, no Sítio Panati, zona rural de Marcelino Vieira/RN.

As informações são do perfil Cidadão 190.

As testemunhas relataram que as vítimas estavam sentadas em frente de casa quando chegaram os dois homens numa moto e já foram atirando nas vítimas.

Dedé e Janduí não tiveram qualquer chance de defesa. Morreram no local. Após a ocorrência, a dupla criminosa fugiu do local com destino ignorado.

A Polícia Militar e também a Civil foram acionados ao local, juntamente com uma equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia para remover os corpos e iniciarem as investigações.

As investigações do caso ficarão a cargo do delegado Célio Fonseca, titular da Delegacia de Policia Civil de Marcelino Vieira. Quem tiver informações, pode acionar a Polícia no 190.