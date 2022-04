Educação: qual a importância da especialização para obter um emprego?

O mercado de trabalho, desde sempre, prezou pela capacitação de seus profissionais, valorizando os profissionais de ponta, de modo que aqueles que possuem doutorado, que já realizaram faculdade possuem muita vantagem neste processo seletivo empregatício.

Isso ocorre pois a graduação e a pós-graduação possuem elementos responsáveis por desenvolver a capacidade técnica de um profissional, como o estágio, o desenvolvimento de um projeto de extensão e a atuação prática em uma área de interesse.

Com isso, cada vez mais jovens buscam a pós-graduação após a conclusão da faculdade, visando se especializar cada vez mais na sua área de atuação, com o objetivo de oferecer um serviço de ponta.

Um dos primeiros passos para a obtenção de uma oportunidade em uma pós-graduação, além da clara necessidade de se realizar uma prova, é a necessidade de se ter uma boa carta de intenção para mestrado, mostrando uma boa justificativa para seu projeto.

Mas qual exatamente é a importância da pós-graduação e da especialização para a capacitação de um profissional e para a garantia de uma boa oportunidade de emprego? Se a pós-graduação é capaz de conferir esta oportunidade, de que forma isso ocorre?

O que são o mestrado e o doutorado?

Da mesma maneira que o vestibular, o mestrado e o doutorado são nada mais nada menos do que dois exames classificatórios para um nível superior de ensino. No caso do mestrado e do doutorado, este nível de ensino é a pós-graduação.

Após a sua formação na universidade, um aluno pode optar por continuar seus estudos e pesquisas através do mestrado, sendo o primeiro nível de alguns disponíveis durante a pós-graduação:

1.Mestrado

2.Doutorado

3.Pós-Doutorado

4.Livre-Docente

Durante esta trajetória, o primeiro nível de especialização em uma área de interesse é o mestrado, seguido pelo doutorado e assim por diante. Cada um destes níveis tende a refinar mais o conhecimento e as aplicações da pesquisa em questão.

Por exemplo, o modelo de carta de intenção pronto para mestrado requer menos relevância para a pesquisa do que o doutorado e o pós-doutorado, que exigem um grande impacto social em suas pesquisas.

Isso ocorre pois as universidades públicas são sustentadas por impostos públicos, o que traz uma responsabilidade das universidades públicas perante à sociedade. Logo, escrever projetos nesses níveis pode ser algo extremamente desafiador.

Da mesma maneira que os projetos de pós-graduação, as cartas de intenção para pós-graduação e cartas de intenção para bolsa tendem a ser mais rigorosas do que na graduação, exigindo justificativas reais para a obtenção de bolsas de pesquisa.

Simplificando, o mestrado e o doutorado são dois níveis da pós-graduação do nosso país que possuem a função de capacitar um pesquisador para atuar nos mais diversos ambientes.

Como a pós-graduação pode auxiliar na busca por emprego?





Além da capacitação técnica que vem juntamente com o estágio e com a atuação prática em uma linha de pesquisa, uma das maiores vantagens de se realizar a pós-graduação é o desenvolvimento de uma grande rede de contatos.

Isso acontece pois no meio acadêmico há diversos eventos, tais como:

1.Simpósios

2.Palestras

3.Congressos

4.Apresentações

5.Excursões

Que colocam em contato diversos profissionais considerados renomados em uma determinada área, permitindo a troca de conhecimentos, de experiências e o desenvolvimento de um projeto entre diferentes laboratórios.

Com isso, o estabelecimento de uma forte rede de contatos nestes eventos que valorizam o networking pode ser o primeiro passo para poder entregar uma carta de intenção de contratação futuramente.

Para se ter uma boa oportunidade de emprego e boas possibilidades, a capacitação profissional técnica não atua sozinha, sendo que dominar os passos básicos para fazer uma boa carta de apresentação não é nada sem recomendações sólidas para sustentar os fatos afirmados na carta ou em seu currículo.

Quais os benefícios concretos da pós-graduação?





Tudo o que dissemos aqui é um pouco abstrato, realmente. O estabelecimento de uma rede de contatos, a possibilidade de ganhar bolsas durante os anos de estágio, tudo isso acaba sendo variável e incerto.

Contudo, existem alguns benefícios concretos e extremamente palpáveis que a realização de uma pós-graduação pode trazer para a vida profissional, como por exemplo:

1.Destaque profissional

2.Valoriza o currículo

3.Aumenta a média salarial

4.Mostra que o profissional é atualizado e estuda

5.Criação de uma rede de contatos

Com isso, cabe a cada um decidir se a pós-graduação após finalizar a graduação compensa mediante a sua realidade. Porém é inegável que os profissionais que gozam de um título de mestre ou doutor possuem muito destaque no mercado de trabalho.

Juntamente a este destaque vêm mais oportunidades, melhores médias e pretensões salariais e também traz posições de mais destaque e renome ao profissional.