Idoso é encontrado morto ao lado da própria bicicleta na Estrada da Raiz

O corpo de Francisco Crispim de Souza, de 62 anos, foi encontrado no final da noite desta quinta-feira (21), no prolongamento da Av. Rio Branco. De acordo com o delegado Cristiano Othon, que acompanhou a ocorrência, no local não havia nenhum indício de que o idoso tenha sido vítima de um crime. O exame de necropsia na sede do Itep deverá determinar a causa do óbito.