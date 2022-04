Homem é morto a tiros dentro de carro no bairro Coqueiros em Grossos

De acordo com informações da PM, a vítima, identificada até o momento como Tavinho, trafegava em um veículo modelo Classic de cor vinho, quando foi surpreendido por atiradores que estavam em outro carro, que se aproximaram e efetuaram vários disparos de pistola e espingarda cal. 12. Tavinho não teve tempo de reagir e morreu sentado dentro do carro, antes da chegada do socorro médico. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local e aguarda a chegada do Itep, que fará a remoção do corpo para a sede do órgão, onde será necropsiado e em seguida liberado para sepultamento. Segundo a PM até o momento não há nenhuma informação sobre a motivação do crime.