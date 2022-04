Polícia registra duplo homicídio na região do Santa Helena, em Mossoró

Corpos das vítimas foram removidos para exames e identificação oficial no ITEP. No local, as autoridades policiais disseram que os dois foram levados para o local, que é uma estrada de barro, sem iluminação, e executados a tiros. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró

“Passava um pouco de dez horas da noite. Meu marido assistia um jogo na tv, quando ouvimos os tiros. Pouco tempo depois, os meninos contaram que tinha matado dois perto de Hugo da Vacaria”, conta moradora do bairro Santa Helena, pedindo para não revelar seu nome.

A Polícia Militar quando chegou ao local, confirmou a história narrada pela moradora do bairro, que vive com medo devido a violência. A Polícia Civil e o Instituto técnico-científico de Perícia também foram acionados, no caso para iniciar as investigações.

Os corpos foram removidos para exames na sede do ITEP, para exames e identificação oficial. No local, os policiais civis e o perito do ITEP falaram que já era possível confirmar que de fato os dois foram levados para o local e executados a tiros. Feito a remoção dos corpos, o primeiro passo é identificar as vítimas.

Este é o trabalho do ITEP. Os familiares das vítimas devem procurar a Delegacia de Plantão ou de Homicídios para fazer o Boletim de Ocorrência e solicitar a guia de exame cadavérico no ITEP e, com estes documentos, comparecer ao ITEP para fazer a identificação oficial.

As vítimas são:

Maxwell Rocha de Morais, de 18 anos

Luiz Henrique Rocha da Silva, de 35 anos

Feito isto, os corpos são liberados para velório e sepultamento. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, a partir das informações que foram levantadas pela Delegacia de Plantão e o ITEP neste primeiro momento de investigação.



Com este duplo homicídio, o número de vítimas de Violência Letal Intencional em Mossoró, nestes primeiros meses de 2022, chega a 49.