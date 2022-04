Mossoroense é morto a tiros no bairro Lagoa Seca, município de Apodi

Frank Aguiar de Oliveira, de 21 anos, foi encontrado sem vida por volta de 1h desta quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada com informações sobre disparo de arma de fogo nas proximidades do Caic e quando chegou ao local, encontrou o corpo da vítima com vários ferimentos de arma de fogo. Frank havia sido preso pela PM no dia 19 deste mês, em flagrante delito, pela arrombamento de um estabelecimento comercial no centro da cidade e furto de alguns objetos e dinheiro.