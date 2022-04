Promotor recebe inquérito do caso Eliel; denúncia deve ser apresentada até a próxima terça-feira, 3

O Promotor Ítalo Moreira Martins conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE e informou que recebeu da Polícia Civil, nesta quinta-feira (28), o Inquérito Policial referente ao caso do homicídio de Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos.

O rapaz foi assassinado a tiros, no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista. O suspeito do crime se entregou na segunda-feira (25), ao titular da Delegacia de Homicídio de Mossoró, Delegado Rafael Arraes.

De acordo com o Dr. Ítalo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte tem agora o prazo de 5 dias, contando com o final de semana, para apresentar a denúncia contra Ialamy Gonzaga.



Ou seja, a denúncia deve ser apresentada até a terça-feira da próxima semana, dia 3 de abril. “Agora não significa que se eu não oferecer a denúncia até terça, ela não possa mais ser oferecida. Apenas se não o fizer [dentro deste prazo], o suspeito poderá ser posto em liberdade por isso”, explica o promotor.

Ialamy Gonzaga encontra-se custodiado na Cadeia Pública de Mossoró, onde permanece à disposição da justiça.

O promotor ainda explicou que, após apresentada a denúncia, não há como precisar um prazo para que o suspeito seja levado à júri popular, visto que isto depende da apresentação, ou não, de recursos por parte da defesa.