Força-Tarefa prende em Mossoró acusado de homicídio apontado como líder de facção criminosa

Policiais da Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP-Mossoró), instalada no prédio da Delegacia da PF em Mossoró/RN, prenderam na manhã desta quinta-feira (28), Alcides Soares de Moura Junior, de 35 anos, condenado à pena de 10 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A prisão aconteceu na BR-110, no sinal de acesso ao Conjunto Vingt Rosado. Alcides trafegava em um veículo preto quando foi abordado.

Alcides estava foragido e é apontado como integrante da cúpula de uma facção criminosa e tinha mandado de prisão em aberto expedido pela 13ª Vara Criminal de Natal.

O condenado responde ainda por tráfico de drogas perante a 12ª Vara Criminal de Natal e por homicídio qualificado em trâmite na 1ª Vara Criminal de Mossoró.

Após a prisão, ele foi conduzido para os devidos procedimentos na sede da PF, em seguida, passou por exame de corpo de delito no ITEP e foi escoltado até a Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza, onde se encontra à disposição da Justiça.

A Força-Tarefa de Segurança Pública é coordenada pela Polícia Federal e composta também por policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais militares e policiais penais estaduais e federais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

A FTSP-Mossoró conta com o apoio da população através do telefone (84) 3323-8300, bem como pelo WhatsApp: 99218-0326, que são os canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crime, etc., sendo o sigilo do denunciante plenamente preservado.