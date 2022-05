Secretário de agricultura e desenvolvimento rural de Água Nova é morto a tiros

A Polícia Militar do município de Água Nova, distante 19,1 km de Pau dos Ferros, no alto oeste do Rio Grande do Norte, registrou um crime de homicídio na manhã desta sexta-feira (29).

A vítima foi o secretário de agricultura e desenvolvimento rural do município, Francisco Pereira da Silva, de 43 anos.

O crime aconteceu por volta das 6h30. De acordo com informações do Delegado Regional de Pau dos Ferros, Inácio Rodrigues, responsável pela investigação do caso, o secretário estava na porta da casa da mãe, quando foi surpreendido por dois suspeitos.

Eles já teriam se aproximado atirando contra a vítima. Francisco não teve tempo de reagir e acabou morto no local, tendo sido atingido por vários disparos.

Questionado se a vítima tinha alguma inimizade que pudesse apontar para a motivação do crime, o Dr. Inácio Rodrigues afirmou que ainda é cedo para conclusões.

“Estamos investigando, mas ainda é muito prematuro para antecipar qualquer conclusão”, disse.

O corpo de Francisco foi removido para a sede do Itep em Pau dos Ferros, onde passará por exame de necropsia e, em seguida, será liberado para sepultamento.

Por meio de suas redes sociais, a Prefeitura de Água Nova emitiu uma nota de pesar e informou que está decretado luto oficial de 3 dias no município.