Fátima atende pedido de Allyson e anuncia restauração da Leste Oeste, em Mossoró

A solenidade foi para anunciar o reforço de pelo menos 600 homens para garantir a segurança do MCJ 2022, entrega de 10 motos para reforço do patrulhamento em Mossoró e também para a assinar a ordem de serviço para construir o 112o BPM, numa área doada pela UERN perto do Hospital Regional da Mulher

A governadora Fátima Bezerra anunciou, no final da tarde desta segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, em solenidade na sede do Câmara de Diretores Lojistas, a recuperação total da Av. Dix Neuf Rosado (Leste Oeste – Rodovia Estadual), em Mossoró-RN.

Fátima Bezerra destacou que se trata de um pedido do prefeito Allyson Bezerra e também da deputada estadual Isolda Dantas. Assegurou que a obra vai ficar pronta antes de começar o MCJ 2022. Quer vê-la totalmente restaurada.

Na ocasião, a governadora anunciou que o MCJ 2022 terá um trabalho de segurança ostensivo executado por pelo menos 600 homens da Polícia Militar, Bombeiros e da Polícia Civil.

Pediu apresentação do secretário de segurança Francisco Araújo, do comandante geral da PM Coronel Alarico, Corpo de Bombeiros e da delegada geral Ana Claudia Saraiva. O MCJ terá monitoramento por terra e pelo espaço. Terá delegacia fixa no local do evento.

Na tarde desta segunda-feira, a governadora também entregou para reforçar o patrulhamento nas ruas de Mossoró, dez motocicletas a Polícia Militar em Mossoró. Estas motocicletas foram compradas com recursos federais, destinados para o RN através de emendas parlamentares.

Outro reforço para a segurança de Mossoró, foi a assinatura da ordem de serviço para construir o 12º BPM, numa área doada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente o 12o BPM funciona num prédio alugado, nas margens da BR 304, saída para Assu.

O investimento na construção deste batalhão vai ser de mais ou menos R$ 1,5 milhão, sendo que deste valor R$ 1,2 milhão foi destinado em emenda pelo deputado federal General Girão, a quem ela agradeceu na ocasião para destinação dos recursos.





A governadora Fátima Bezerra fez questão de anunciar a origem dos recursos e chamou o representante do gabinete do deputado federal para o anuncio da obra.

O secretário de segurança Coronel Araújo disse que a empresa terá 5 dias para se instalar e começar a obra e 6 meses para entregar tudo pronto. “É o que esperamos”, destaca.

Ainda em se tratado de segurança, a governadora Fátima Bezerra anunciou que vai visitar, nesta terça-feira, 3, as obras na RN Dehon Caenga, em Grossos/RN, acompanhada da prefeita Cintia Sonale.

Após a solenidade no Auditório do CDL, em Mossoró, a governadora Fátima Bezerra conversou com o empresário Marcelo Conrado, da Casa Nova Construções, sobre o posto policial que está sendo construído pelo empresário na RN 117, na saída para Governador Dix Sept Rosado.

O empresário a convidou para inaugurar e receber a obra no final deste mês de maio. “É importante que seja antes de começar os festejos do MCJ 2022”, observa Marcelo Conrado, que recebeu o sinal positivo que vai está presente na inauguração da obra.

A governadora Fátima Bezerra estava acompanhada de vários secretários, quando estava se dirigindo a imprensa, lembrou da situação de calamidade que encontrou o RN, e que mesmo com o enfrentamento da pandemia, conseguiu colocar 4 folhas que recebeu em atraso e está iniciando uma série de obras importantes para o Rio Grande do Norte.