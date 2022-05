MPRN denuncia Junior Preto e mais dois pelo homicídio de Eliel Ferreira

O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou três pessoas pelo homicídio de Eliel Ferreira Cavalcante Júnior e pela tentativa de homicídio contra Lucas Emanoel. Os crimes aconteceram no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista.

Estão presos e irão responder pelos crimes:

- Ialamy Gonzaga, o Junior Preto;

- Josemberg Alexandre da Silva, conhecido por "Beberg";



- Francisco de Assis Ferreira da Silva, o "Nenem”



Os crimes também têm como qualificadora a motivação torpe, que poderá agravar as penas em caso de condenação.



O promotor Ítalo Moreira Martins informou que a perspectiva é que os três sejam levados a júri popular ainda no segundo semestre deste ano, a depender dos recursos apresentados pela defesa.

Ainda segundo o promotor, a denúncia é feita com base nas provas e nos autos do inquérito policial.

Veja o que diz o promotor sobre o caso: