Polícia Civil prende mais dois envolvidos no homicídio de Eliel Ferreira

A equipe da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM) prendeu, na tarde desta segunda-feira (2), mais dois acusados de envolvimento no homicídio de Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos, ocorrido no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista.

Josemberg Alexandre da Silva, conhecido por "Beberg", e Francisco de Assis Ferreira da Silva, o "Nenem", estavam trabalhando em uma obra no momento das prisões. De acordo com o delegado Rafael Arraes, ambos já vinha sendo monitorados pela polícia.

Os dois teriam sido os responsáveis por abordar e correr atrás de Eliel durante a ação que culminou com o assassinato do rapaz.

A dupla foi ouvida pelo delegado Rafael Arraes e nega participação no crime. Após o depoimento, ambos foram conduzidos para exames na sede do Itep e encaminhados para a cadeia pública de Mossoró, onde já se encontra o principal acusado do homicídio, Ialamy Gonzaga.

O MOSSORÓ HOJE também foi informado que o Ministério Público do Rio Grande do Norte já apresentou as denúncias dos três envolvidos. Os detalhes deverão ser apresentados pelo promotor Ítalo Moreira Martins, durante coletiva de imprensa marcada para esta terça-feira (3).



Veja mais: Promotor recebe inquérito do caso Eliel; denúncia deve ser apresentada até a próxima terça-feira, 3

Veja o que diz o delegado sobre as prisões desta segunda: