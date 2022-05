Considerado inimputável, réu é absolvido de acusação de tentativa de feminicídio

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró decidiu pela absolvição do motorista Valderi Pereira da Costa, de 57 anos, da acusação de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, no dia 5 de agosto de 2018, no Abolição IV.

O julgamento aconteceu na manhã desta terça-feira (3), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.

A decisão aconteceu com base em um laudo pericial, que atestou que o réu possuía problemas mentais, sendo, portanto, penalmente inimputável. Esta, inclusive, foi a principal alegação da defesa.

O advogado Jerônimo Azevedo Bolão Neto, responsável pela defesa de Valderi, alegou também que o réu era alcoólatra e que no dia do crime estava embriagado.

Valderi também foi julgado por descumprir medida protetiva que tinha para manter-se distante da vítima.

Com a decisão do corpo de jurados, o réu será encaminhado para tratamento ambulatorial.

O CRIME

De acordo com os autos do inquérito, no dia 5 de agosto de 2018, o réu estava em um bar, na frente da casa da sua ex-companheira, no bairro Abolição IV, observando-a de longe.

A mulher estava sentada na calçada de casa com alguns vizinhos e ao notar que seu ex-companheiro estava a encarando, resolveu entrar na residência. Neste momento, Valderi foi até a vítima, armado com uma faca e tentou golpeá-la.

Consta nos autos que o réu foi impedido de atingir a ex-companheira, por uma terceira pessoa que jogou uma cadeira contra ele, momento em que a mulher conseguiu fugir para um estabelecimento comercial próximo.

Após a entrada dela, o comércio baixou as portas e Valderi acabou sendo contido pelo segurança do local até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu.

Contra ele já havia uma medida protetiva que a vítima havia conseguido para tentar mantê-lo afastado. Esta medida foi violada no dia do crime, tendo o réu respondido também por este descumprimento, nesta terça.