SESED tem projeto pronto para reformar o II BPM de Mossoró/RN

Nesta mesma entrevista exclusiva ao MH, a Delegacia Geral de Polícia Civil, Ana Claudia Saraiva, anunciou que também existe um projeto pronto para instalar em Mossoró um complexo de delegacias. Ela destaca também que o Governo do Estado vai enfrentar o número baixo de policiais civis com novas contratações dos concursos já realizados

O secretário de segurança do Rio Grande do Norte, coronel Araújo, disse ao MH nesta segunda-feira, dia 2 de maio, que está com o projeto pronto para reformar o II Batalhão de Policia Militar de Mossoró.

A estrutura física do prédio, que está localizada no coração do bairro Aeroporto, é muito antiga e não atende mais as necessidades atuais da corporação.

Nesta segunda, dia 02, Araújo e a governadora Fátima Bezerra assinaram a ordem de serviço para construir o 12 BPM, em Mossoró. Atualmente funcionam num prédio alugado.





O 12 BPM vai ser erguido com recursos de uma emenda do deputado federal General Girão, no valor de R$ 1,2 milhão, num terreno doado pela UERN, perto do Hospital da Mulher.

A delegada geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Claudia Saraiva, sobre as condições físicas das delegacias de Mossoró, disse ao MH que Estado projeta construir complexo de delegacias em Mossoró, centralizando tudo num mesmo local.

Anna Claudia adiantou que a intenção do Governo, pensando em melhorar as condições das delegacias, seria alugar um prédio para ter esta Central de Polícia Civil, enquanto se consegue os recursos em quantidade para construir uma sede própria.