Homem é morto a tiros na frente do pai no Dom Jaime Câmara, em Mossoró

Breno de Oliveira Nunes transitava na garupa de uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (4), conduzida pelo pai dele, quando foi surpreendido por dois suspeitos em outra motocicleta e morto com vários disparos de arma de fogo. A vítima já tinha passagens pelo sistema prisional, uma delas por suspeita de ter praticado o crime de latrocínio contra Aribaldo Soares da Silva, de 49 anos, no dia 14 de maio de 2020, no bairro Sumaré.