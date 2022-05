Homem é morto a tiro durante a madrugada no município de Areia Branca

A vítima foi identificada como Izaias Rodrigues dos Santos, de 52 anos, morto com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. O homem foi encontrado caído em via pública. Uma equipe do Samu ainda chegou a ir ao local, mas ele já estava sem vida. Segundo informações da PM, Izaias era usuário de drogas. O corpo dele foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o que teria motivado o crime.