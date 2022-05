Nova estrutura da Escola Municipal do Mulungunzinho será entregue neste sábado, 7. A unidade passou por um amplo processo de manutenção, estando agora em condições dignas de receber alunos, professores e toda a comunidade escolar. “Estamos entregando neste sábado (7), a Escola Municipal Deusdete Cecílio de Araújo, após obras realizadas, com novas instalações, carteiras novas, uma manutenção que era esperada há anos pela comunidade do Mulunguzinho. Sabemos do impacto que uma obra como essa tem sobre a aprendizagem dos alunos. Além de uma equipe engajada, um projeto pedagógico de sucesso, é preciso que a escola também tenha instalações estruturais adequadas”, destacou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

A Escola Municipal Deusdete Cecílio de Araújo atende hoje mais de 130 alunos, distribuídos em sete turmas, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Foram executados na unidade serviços como revisão de cobertura, revisão hidráulica e elétrica, com substituição de lâmpadas, de portas, manutenção dos banheiros, pintura geral, impermeabilização da caixa d'agua e manutenção do forro PVC das salas, entre outros.

A escola também recebeu novas carteiras. Um investimento, em infraestrutura e mobiliário, de aproximadamente R$ 300 mil.

“Encontramos a Escola Deusdete Cecílio em uma condição preocupante, sem a menor condição de funcionamento, mas é com muita felicidade que hoje anunciamos que a partir de segunda-feira (9) a escola estará recebendo alunos com aulas presenciais. Neste sábado estaremos recebendo toda a comunidade escolar, em festa, em momento de comemoração, para que possamos mostrar para a sociedade o que foi feito naquela escola. Mais do que um sonho, agora uma concretização. Isso é trabalho. Isso é respeito. Isso é compromisso com a educação”, concluiu a secretária Hubeônia Alencar.