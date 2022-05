Agentes da segurança pública do RN começam a ser vacinados contra a influenza na quinta, 12

Os agentes e servidores da segurança pública e que atuam no sistema prisional do Rio Grande do Norte começam a ser vacinados contra a influenza nesta quinta-feira (12).

As doses do imunizante serão disponibilizadas para a categoria das 8h às 12h, na quadra do Comando Geral da PM, em Natal.

Podem e devem tomar a vacina os ativos e inativos da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto Técnico Científica de Perícia, além de servidores da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) e da Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP).

A expectativa é de vacinar cerca de 12 mil homens e mulheres. As doses serão aplicadas pelo pessoal que compõe o quadro de saúde da PM, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP).