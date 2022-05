Corpo é encontrado em prédio abandonado em frente à Praça do Codó, no Centro de Mossoró

O homem foi identificado como Antônio Carlos Balduino, de 55 anos. Ele estava caído em uma das salas do prédio onde já funcionou o Centro Clínico Odontológico de Mossoró, na Rua Alfredo Fernandes, entre o Caiçara e a loja Riachuelo. Ao lado do corpo, foram encontrados uma garrafa com água, uma necessaire, algumas pedras crack e um cachimbo. O samu esteve no local e constatou o óbito. Em seguida, o Itep foi acionado para fazer a remoção do corpo. A causa da morte ainda não foi identificada.