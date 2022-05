Colisão envolvendo três veículos e uma carroça deixa uma vítima fatal na BR-405, em Mossoró

A vítima foi identificada como Kalionara da Silva Costa, de 29 anos. Ela voltava do trabalho, na zona urbana de Mossoró, e seguia em uma motocicleta para o Jucuri, quando colidiu lateralmente com uma carroça que seguia no mesmo sentido. De acordo com a PRF, após a colisão, Kalionara teria perdido o controle da moto e invadido a pista contrária, sendo colhida por outro veículo, que fugiu do local. Após o atropelamento, um segundo carro também acabou batendo na motocicleta que ficou na pista. O corpo da mulher foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró.