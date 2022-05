PRF registra aumento acima de 250% no número de condutores flagrados utilizando celular no RN

A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo uma série de ações dentro da temática do Maio Amarelo, que visa a conscientização para a redução da mortalidade no trânsito.

Dentre essas ações está a conscientização sobre a importância de não fazer uso de aparelho celular durante a condução de um veículo.

A PRF explica que um veículo em movimento, há 60km/h, percorre em torno de 50m em 3 segundos em que o condutor se distrai mexendo no celular, distância suficiente para causar uma grande tragédia no trânsito.

Além de colocar em risco a própria vida e a de terceiros, conduzir fazendo uso de um celular, ou mesmo apenas segurando o aparelho, se caracteriza como uma infração de trânsito de natureza gravíssima, resultando em multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a PRF, somente no Rio Grande do Norte houve um aumento acima de 250% neste tipo de infração.

O dado foi obtido a partir do comparativo entre os anos de 2020 e 2021. De acordo com a PRF, em 2020, 226 condutores foram flagrados fazendo uso do aparelho enquanto transitavam nas rodovias federais que cortam o estado. Já em 2021, esse número subiu para 806 condutores.

“A PRF não poupa esforços para coibir este tipo de conduta, assim como outros tipos de infração. Motorista, portanto, enquanto estiver dirigindo não utilize o celular, para a sua segurança e para a de todos aqueles que utilizam as rodovias federais”, alerta o Policial Rodoviário Federal Galvão.