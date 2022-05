MP que permite a renegociação de débitos do Fies deve ser votada amanhã, 17

A sessão do Plenário da Câmara dos Deputados desta terça-feira está marcada para as 13h55. De acordo com a proposta, a renegociação junto ao Fundo de Financiamento Estudantil será válida para contratos formulados até o segundo semestre de 2017, momento a partir do qual o programa foi reformulado. Segundo o governo, o estoque de contratos dessa época é de 2,4 milhões, com um saldo devedor total de R$ 106,9 bilhões; a MP foi regulamentada parcialmente.