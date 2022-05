RN completa 30 dias sem óbitos por Covid-19; apenas 11 leitos estão ocupados

O Rio Grande do Norte alcançou neste sábado (14) a marca de 30 dias sem óbito por Covid-19. O quadro se dá principalmente por conta do avanço da vacinação em todas as faixas etárias, esforço feito em parceria entre Governo do Estado e municípios potiguares. Como exemplo, no grupo acima dos 60 anos a cobertura vacinal atingiu toda a população estimada com as duas doses e está em 90% para a dose de reforço até agora.



Ao longo da pandemia, o Governo, em conjunto com as gestões municipais, chegou a abrir 840 leitos de UTI e clínicos nos momentos mais críticos. Hoje, a plataforma RegulaRN aponta que: são 67 leitos de UTI reservados para pacientes acometidos pela Covid-19, sendo onze ocupados. E estão disponíveis 88 leitos clínicos, com apenas cinco pacientes internados.



"Com o avanço da vacinação conseguimos uma melhora gradativa, tanto na transmissão como nos casos de internação, sendo a maioria dos internados ainda sem seu esquema vacinal completo. Reforçamos a importância da vacina em todos os públicos para continuarmos num cenário confortável e esperançoso", afirma o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.



Atualmente o RN conta com 2.959.606 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que representa 93% da população. Com a segunda dose são 2.669.722, totalizando 84%. Com a terceira dose são 1.535.563, 48% da população. Ao todo, 7.253.122 doses foram aplicadas em todos os municípios



Confira a parcial de hoje (14.05.2021)



Dados parciais – 14 de Maio de 2022.

COVID-19:



Casos Notificados e Confirmados nas últimas 24 horas: 71



00 Óbitos confirmados ocorridos nas últimas 24 horas:



Casos Confirmados: 504.270



Casos Suspeitos: 396



Casos Descartados: 951.321



Casos Recuperados: 495.472



Casos em acompanhamento: 602





ÓBITOS:



Óbitos Confirmados para Covid-19: 8.196



Óbitos Suspeitos: 1.406



Óbitos descartados para COVID-19: 1.305