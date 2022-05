Oito dos 46 açudes monitorados pelo Igarn estão sangrando no RN

A boa incidência das chuvas em todo Rio Grande do Norte desde o início de 2022, fez o volume dos reservatórios do estado aumentar. De acordo com os números divulgados Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), dos 47 reservatórios responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares, 8 já estão sangrando.

Como o Açude de Santana, localizado em Rafael Fernandes, que tem capacidade para 7.000.000.001 mᶟ e está com 100% de seu volume, assim como o Flechas, em José da Penha com capacidade de armazenar 8.949.675.00mᶟ também estar com 100% de sua capacidade.

Assim como estes, os reservatórios de Marcelino Vieira, Passagem em Rodolfo Fernandes, Encanto, Beldroéga em Paraú, Lagoa do Boqueirão em Touros e Pataxó em Ipanguaçu, já tingiram 100% de sua capacidade de armazenamento de água.

A Barragem de Pau dos Ferros, um dos mais importantes reservatórios para o abastecimento humano, está com 65,47% do Volume total. Já a Barragem Santa Cruz responsável pelo abastecimento da região Oeste, está atualmente com 42,24% do Volume.

O maior reservatório do estado, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves em Assú, atingiu mais da metade da capacidade e está com 57,28%. A Barragem de Umari em Upanema, recebeu um bom aporte hídrico com as chuvas e acumula atualmente 68,63% de capacidade total.

No entanto, os principais reservatórios usados para abastecimento humano ainda estão longe de atingir suas cotas de sangria, como a Barragem Marechal Dutra, mais conhecida como Gargalheiras, localizada no município de Acari, que não atingiu uma reserva hídrica satisfatória e está apenas com 9,1% de sua capacidade que é de 44.421.480,00mᶟ.

O Açude Itans, em Caicó um dos maiores do Rio Grande do Norte, segue numa situação difícil e acumula apenas 2,42% do Volume total prejudicando moradores e pescadores.

O Rio Grande do Norte possui 47 reservatórios, com capacidade acima dos 5 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn. Juntos eles são os responsáveis pelo abastecimento da maioria das cidades do interior do estado.