Dois Policiais Rodoviários Federais são mortos a tiros durante abordagem em Fortaleza

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) foram mortos na manhã desta quarta-feira (18), na BR-116, após serem atingidos a tiros por um homem. O crime ocorreu próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

De acordo com informação repassada pelo PRF Márcio Moura ao Diário do Nordeste, os dois agentes atendiam a uma ocorrência de trânsito na BR-116 em virtude de um acidente que deixou o tráfego lento.

O MOSSORÓ HOJE conseguiu apurar que, durante a ocorrência, os dois policiais se depararam com o suspeito andando no meio da via, entre os carros, causando transtornos ao trânsito.

Ao ser abordado, ele conseguiu pegar a arma de um dos policiais e atirou contra os dois. Vídeo gravados por populares dão conta, ainda, do suspeito armado, passeando ao lado dos dois PRFs já caídos.

Logo depois, o homem que atirou contra os dois policiais também foi baleado por "uma equipe de outra força de segurança", segundo a PRF-CE. O suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos.

"Era um policial que estava passando de folga, viu os policiais em luta corporal, viu que o elemento roubou a arma do policial e foi contra-atacar. Ele agiu com toda a cidadania possível", afirmou Márcio Moura ao Diário do Nordeste.

Todos eles tiveram os óbitos atestados ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes da PRF-CE, da Polícia Militar e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estão no local da ocorrência.

O trânsito na alça do viaduto foi bloqueado. Há intensa movimentação de forças de segurança e de motoristas na região.

O núcleo de comunicação da PRF no Ceará ainda deverá emitir uma nota oficial sobre as mortes dos policiais.

O MH apura os fatos.